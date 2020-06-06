Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 458 тыс.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 855, всего в стране заразились 458 689 человек. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, суточный рост новых случаев составил 2%, как и днем ранее.