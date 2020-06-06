Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 458 тыс.
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 855, всего в стране заразились 458 689 человек. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным, суточный рост новых случаев составил 2%, как и днем ранее.
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