Владимир Путин проведет очные встречи с Вучичем и Мерзиёевым

Президент России Владимир Путин во вторник проведет первые с начала распространения коронавируса в РФ очные международные встречи. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, собеседниками Путина будут президенты Сербии и Узбекистана Александар Вучич и Шавкат Мирзиёев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несколько рабочих встреч [23 июня в графике] президента и международные контакты. Сегодня будут переговоры у президента с его коллегой из Сербии Вучичем, который только что триумфально выиграл выборы в Сербии, после этого будет отдельный блок, посвященный российско-узбекистанским отношениям, эта встреча с президентом Узбекистана Мерзиёевым", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что российский и узбекистанский лидеры "за обедом продолжат общение в формате один на один".

"И Вучич, и Мирзиёев прибыли в Москву по случаю военного парада, который завтра состоится на Красной площади (парад Победы)", - отметил Песков.

Как ранее сообщила пресс-служба главы узбекистанского государства, на встрече Путина и Мирзиёева планируется обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, которые носят характер стратегического партнерства.

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП), лидером которой является президент страны Александар Вучич, убедительно победила на парламентских и местных выборах, состоявшихся в воскресенье. Состоявшиеся в воскресенье в Сербии выборы стали первым в Европе народным волеизъявлением после пандемии коронавируса. Ранее администрация Вучича сообщила, что он прибудет в Москву 23 июня с двухдневным визитом, встретится Путиным и будет присутствовать на параде Победы.