ЦИК подведет итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ

ЦИК РФ в четверг подведет предварительные итоги общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Однако данные, которые стали известны уже вечером 1 июля, со всей очевидностью свидетельствуют о том, что россияне сказали "да" поправкам в основной закон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голосование проходило в течение недели - с 25 июня, основным его днем, согласно указу президента РФ Владимира Путина, было объявлено 1 июля. Голосование в течение недели проходило впервые в современной отечественной истории из-за пандемии нового коронавируса, в условиях которой процесс волеизъявления был организован с беспрецедентными санитарно-эпидемиологическими мерами безопасности.

Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен. Голосование предусматривало выражение мнения по отношению сразу ко всем поправкам, его участник мог поставить в бюллетене отметку "за" или "против". Как поясняли члены рабочей группы по внесению изменений в конституцию, это обусловлено тем, что изменения взаимосвязаны друг с другом.