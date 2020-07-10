В России за сутки выявили 6 635 заразившихся коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 635, общее число заразившихся достигло 713 936. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже четыре дня не превышает 0,9%.