Путин заявил, что экономика России по ряду позиций восстанавливается

Восстановление российской экономики уже началось по ряду позиций. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Действительно, по ряду позиций мы видим восстановление", - констатировал российский лидер.

Он привел в пример динамику обрабатывающей промышленности, которая в августе-сентябре находилась вблизи уровней прошлого года. Похожая картина в части грузооборота на железной дороге, при этом по внутренним перевозкам отмечается небольшой рост. "Вместе с тем, видим, что экономика в целом еще не перешла к устойчивому, долгосрочному подъему", - подчеркнул Путин.

Он обратился к участникам совещания с предложением обсудить, какие инструменты здесь необходимо дополнительно использовать, чтобы идти более уверенным темпом вперед, какие макроэкономические условия для этого уже есть, и что нужно сделать в ближайшее время.

Глава государства также напомнил, что на совещании в сентябре была достигнута договоренность в оперативном режиме отслеживать ситуацию в экономике, анализировать, как ведут себя ключевые макроэкономические показатели, индикаторы деловой активности с учетом эпидемиологической ситуации в России и во всем мире.

"Сегодня предлагаю в комплексе посмотреть, какие направления, какие задачи экономического развития требуют сейчас повышенного внимания с нашей стороны, причем не только со стороны государства, федеральных и региональных органов власти, но и со стороны делового сообщества, российских компаний, предприятий. И, конечно, обсудим, какие решения, механизмы нужно запустить дополнительно, чтобы поддержать и закрепить позитивные тенденции в российской экономике", - подытожил Путин.