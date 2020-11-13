Захарова заявила, что РФ не исключает, что США могут вернуться в иранскую ядерную сделку

Россия не исключает возможности возвращения Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не исключаем такой возможности, и, собственно, мы ее никогда и не исключали. Напротив, на протяжении двух лет мы настойчиво ставили перед Вашингтоном вопрос о необходимости полного соблюдения его обязательств, вытекающих из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы и резолюции СБ ООН 2231", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.