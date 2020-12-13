В Москве за сутки после коронавируса выздоровели 4 841 человек

Столичные врачи России вылечили еще более 4 840 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией в Москве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровел еще 4 841 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 529 620", - говорится в сообщении.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации.