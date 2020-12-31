Более 21 тыс. жителей в России остались без электроснабжения из-за обледенения провода
Более 21 тыс. жителей Углегорского района Сахалинской области в России в четверг остались без электроснабжения из-за обледеневшей линии электропередач, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В четверг около 12:00 местного времени (05:00 GMT+4) системой защиты отключена линия электропередачи напряжением 110 кВ. Причина - образование гололеда на одном из участков провода. В результате этого нарушилось электроснабжение Углегорского района", - говорится в сообщение.
Ремонтная бригада устраняет проблему. Завершить работы планируется до конца рабочего дня.
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