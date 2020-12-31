Более 21 тыс. жителей в России остались без электроснабжения из-за обледенения провода

Более 21 тыс. жителей Углегорского района Сахалинской области в России в четверг остались без электроснабжения из-за обледеневшей линии электропередач, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В четверг около 12:00 местного времени (05:00 GMT+4) системой защиты отключена линия электропередачи напряжением 110 кВ. Причина - образование гололеда на одном из участков провода. В результате этого нарушилось электроснабжение Углегорского района", - говорится в сообщение.

Ремонтная бригада устраняет проблему. Завершить работы планируется до конца рабочего дня.