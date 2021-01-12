Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля

Россия 12 января 2021 11:23 (UTC+04:00)
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса до 1 февраля 2021 года включительно. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года", - сообщили в штабе.

Авиасообщение с Великобританией было приостановлено с 22 декабря.

По данным Всемирной организации здравоохранения, распространение отличающегося высокой заразностью штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Великобритании, зафиксировали более чем в 40 странах. В России новый штамм выявили в конце 2020 года. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что российские тест-системы на определение коронавируса выявляют также и новый штамм.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря 2020 года сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.

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