Самолет экстренно приземлился на Сахалине из-за задымления в кабине пилота

Россия 4 февраля 2021 04:28 (UTC+04:00)
Самолет экстренно приземлился на Сахалине из-за задымления в кабине пилота

Cамолет, следовавший по направлению из Хабаровска в Южно-Сахалинск, в четверг совершил на Сахалине экстренную посадку из-за задымления в кабине пилота. Почти весь путь воздушное судно проделало, находясь в аварийном состоянии, сообщили в пресс-службе аэропорта областного центра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Через 20 минут после вылета самолета из Хабаровска [в Южно-Сахалинск] произошло задымление в кабине пилота. Командир воздушного судна уведомил ответственные службы. По сигналу тревоги были собраны аварийно-спасательные расчеты в аэропорту Южно-Сахалинска", - сообщили в пресс-службе. Самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, в полете экипаж самостоятельно боролся с задымлением, которое удалось ликвидировать. Посадка в Южно-Сахалинске прошла благополучно. Воздушное судно сразу же проверили. Никто не пострадал.

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