В России за сутки выявили 10 595 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 10 595, до 4 322 776. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.

Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 11 576. Всего уже вылечились 3 911 924 человека. Доля выписанных, согласно данным штаба, осталась на уровне 90,5% от общего числа заразившихся.

В настоящее время в России продолжают лечение 321 758 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 368 против 441 днем ранее, до 89 094.