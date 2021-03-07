В России за сутки выявили 10 595 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 10 595, до 4 322 776. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.
Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 11 576. Всего уже вылечились 3 911 924 человека. Доля выписанных, согласно данным штаба, осталась на уровне 90,5% от общего числа заразившихся.
В настоящее время в России продолжают лечение 321 758 человек.
Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 368 против 441 днем ранее, до 89 094.
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