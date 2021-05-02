В России выявили за сутки 8 697 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 697, до 4 823 255. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 7 339. Всего уже выздоровели 4 443 922 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 342 против 392 днем ранее, до 110 862. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,3%, следует из данных штаба.