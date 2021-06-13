В России выявили 14 723 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 723. Это в полтора раза больше, чем в начале недели, и максимум за четыре месяца - с 13 февраля, следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%. Всего с начала пандемии заразились 5 208 687 человек.

В настоящее время в России продолжают лечение 280 922 человека.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 166. Всего уже выздоровели 4 801 335 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 92,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 357 против 399 днем ранее, до 126 430.