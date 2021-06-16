Россия и США договорились начать консультации по кибербезопасности, что чрезвычайно важно, заявил президент России Владимир Путин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается кибербезопасности. Мы договорились о том, что мы начнем на этот счет консультации. На мой взгляд, это чрезвычайно важно", - сказал Путин журналистам по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.