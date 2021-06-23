В Кремле обеспокоены новым очагом напряженности на афганско-таджикской границе

Россия на фоне вывода западных войск обеспокоена развитием ситуации в Афганистане и возникновением нового очага напряженности на афганско-таджикской границе. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В целом, конечно, развитие ситуации в Афганистане по мере вывода американских и других военных из этой страны - это повод для нашего пристального внимания и беспокойства <...> Таджикистан - очень близкое, партнерское нам государство. Действительно, возникновение нового очага напряженности, угрозы - это то, что беспокоит нас", - сказал представитель Кремля.