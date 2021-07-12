Россия стала крупнейшим экспортером мяса во Вьетнам с начала 2021 года

Россия стала крупнейшим поставщиком мяса и мясных субпродуктов на рынок Вьетнама с начала 2021 года. Об этом сообщила в понедельник газета Vietnam News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации ведомства, в первом полугодии Вьетнам импортировал свыше 70 тыс. тонн свинины и свиных субпродуктов. Основными экспортерами этого вида продукции животноводства стали Россия, Соединенные Штаты, Индия, Нидерланды и Польша. Доля РФ превышает половину поставок свинины в этом году.

В первом полугодии Россия экспортировала в республику 45,75 тыс. тонн свинины стоимостью $97,49 млн. Это на 493,2% больше по объему и на 437,5% выше в денежном выражении по сравнению с первой половиной 2020 года.

Общая стоимость вьетнамского импорта продуктов животноводства за шесть месяцев текущего года увеличилась на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $1,82 млрд.