Пять человек погибли в результате тяжелого ДТП в России

Пять человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении грузового автомобиля с пассажирским автобусом в Калмыкии, сообщается в воскресенье на сайте Главного управления МЧС по республике, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня в 02:05 поступило сообщение о том, что на территории Яшкульского района (на 245 км ФАД Р-216 "Астрахань - Элиста - Ставрополь") произошло лобовое столкновение грузового автомобиля "Камаз" с пассажирским автобусом "Неоплан", следовавшим по маршруту "Махачкала - Санкт-Петербург". В автобусе находилось 28 человек. Погибло пять человек, из них один ребенок (все пассажиры автобуса)", - говорится в сообщении.

МЧС также сообщает о семи пострадавших, с травмами различной тяжести - пять человек доставлены в Яшкульскую районную больницу, два человека в Республиканскую больницу им. П.П.Жемчуева.

"На месте ДТП розлива ГСМ и возгорания нет. Администрацией Яшкульского района предоставлен автобус для перевозки остальных (не пострадавших) пассажиров автобуса в придорожное кафе, в котором развернут пункт временного размещения. Установлено взаимодействие с ГИБДД, медициной катастроф, администрацией района, спасателями Центра гражданской защиты", - отмечается в сообщении.

От МЧС на месте происшествия находятся 11 человек личного состава и три единицы техники. Информация уточняется, добавили в ведомстве.