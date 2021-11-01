В России выявили три случая заражения штаммом "мю" и один "лямбдой"

Три случая заражения штаммом коронавируса "мю" и один случай заражения штаммом "лямбда" зафиксированы в России в настоящее время. Об этом заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лямбда" у нас на территории Российской Федерации при обновлении вариантов и перерасчете встречался всего лишь один раз, а генвариант "мю" - три раза", - сообщил он на научно-практическом конгрессе "Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных силах РФ".

По словам Акимкина, хоть эти варианты практически отсутствуют на территории России, целесообразно продолжать мониторинг их выявляемости среди лиц, въезжающих на территорию страны из эпидемиологически неблагоприятных стран.