В России за сутки выявили 32 930 заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 930, до 9 736 037. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%.

В частности, в Москве выявили 3 304 новых случая, в Санкт-Петербурге - 2 609, в Подмосковье - 1 813, в Самарской области - 897, в Краснодарском крае - 812, в Красноярском - 774.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 1 020 549, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 514. Всего уже выздоровел 8 436 631 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,65% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 4 023 пациента в Санкт-Петербурге, 1 858 - в Московской области, 1 401 - в Челябинской области, 908 - в Самарской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 217 против 1 221 днем ранее, до 278 857. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,86%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зафиксировано 60 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 54 - в Московской области, по 40 - в Краснодарском крае и Воронежской области, 38 - в Нижегородской области.