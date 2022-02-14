Четыре человека скончались при пожаре в частном доме под Красноярском

Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Красноярском крае. Как стало известно РЕН ТВ, трагедия произошла в городе Ачинске, передает Trend.

"В результате пожара погибли люди, взрослые. Пожарно-спасательными подразделениями из соседней квартиры спасены 3 человека, из них 1 ребенок. В 0:06 (мск) пожар локализован на площади 10 кв.м. От МЧС привлекается 18 человек личного состава, 6 единиц техники", — сообщили в региональном МЧС.