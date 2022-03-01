Япония ввела санкции против руководства РФ, включая Путина, Медведева и Лаврова

Правительство Японии утвердило введение санкций против шести представителей руководства России, включая президента Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, под этим подразумевается заморозка активов. Между тем агентство не приводит сведений о наличии японских активов у подпавших под санкции представителей российских властей.