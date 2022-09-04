Шесть туристов погибло при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке

Шесть туристов погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, сообщил в воскресенье журналистам представитель краевого главка МЧС РФ, передает Trend со сылкой на Интерфакс.

Ранее власти региона сообщали, что, по предварительным данным, погибли пять человек.

"Шесть человек погибли, четыре человека в сознании, но у одного из них сломана нога. К месту происшествия выдвинулись две группы спасателей, в распоряжении которых четыре единицы техники", - сказал представитель краевого главка МЧС РФ.

По его данным, два человека находятся на базе, на высоте 3,3 тыс. метров