VK и "Яндекс" закрыли сделку по обмену активами

VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену сервисами, говорится в материалах обеих сторон соглашения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"VK закрыла сделку по приобретению у "Яндекса" контентных платформ "Дзена" и "Новостей", <...> получила права на технологии и айдентику сервисов "Дзен" и "Новости" и регистрирует переход прав на товарный знак "Дзена", - сказано в сообщении VK. - Результаты деятельности платформ <...> будут консолидированы в отчетности VK с третьего квартала текущего года".

При этом VK, следуя условиям сделки, продала "Яндексу" 100-процентную долю в сервисе Delivery Club, отмечается в материалах. "Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, его приложение и сайт будут работать. При этом сервис перейдет на единую технологическую платформу с "Яндекс Едой", - сказано в пресс-релизе "Яндекса".

Согласно сделке между VK и "Яндексом", которая является безденежной, VK передает "Яндексу" сервис по доставке Delivery Club, а взамен получит сервисы "Новости" и "Дзен". После закрытия сделки Delivery Club и "Яндекс Еда" при переходе на единую технологическую платформу сохранят отдельные бренды.