В России за сутки выявили 40 188 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 188, летальных исходов из-за ковида - на 85. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало минимальным с 6 сентября, когда зафиксировали 38 500 заболевших. Днем ранее в стране зарегистрировали 46 758 случаев заражения и 95 смертей, всего с начала пандемии - 20 833 109 и 386 842 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 44 257 против 45 908 днем ранее, до 19 800 764.