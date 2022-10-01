"Газпром" заявил, что работает над проблемой транзита газа через Австрию

Поставки российского газа в Италию через Австрию остановились с 1 октября из-за нового регулирования в Австрии, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Итальянская Eni ранее информировала: "Газпром" сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна. Поэтому сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут на нуле".

В комментарии "Газпрома" уточняется: "Транспортировка российского газа по контрактам ООО "Газпром экспорт" через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября".

Как заявила российская компания, "Газпром" работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями".