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В центре Санкт-Петербурга произошел взрыв

Россия Материалы 2 апреля 2023 20:25 (UTC +04:00)
В центре Санкт-Петербурга произошел взрыв

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В центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. Погиб один человек, еще 15 человек пострадали. Об этом сообщили в экстренных службах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В результате взрыва произошло обрушение фасадного остекления кафе на площади 15 кв. м.

По данным экстренных служб, в заведении сработало взрывное устройство.

"Предварительно, возле сцены сработало взрывное устройство", - сказал собеседник агентства. Мощность взрывного устройства составила более 200 г в тротиловом эквиваленте.

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