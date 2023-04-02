В центре Санкт-Петербурга произошел взрыв

В центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. Погиб один человек, еще 15 человек пострадали. Об этом сообщили в экстренных службах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В результате взрыва произошло обрушение фасадного остекления кафе на площади 15 кв. м.

По данным экстренных служб, в заведении сработало взрывное устройство.

"Предварительно, возле сцены сработало взрывное устройство", - сказал собеседник агентства. Мощность взрывного устройства составила более 200 г в тротиловом эквиваленте.