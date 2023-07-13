Россия и АСЕАН имеют перспективы сотрудничества в продовольственной безопасности - Лавров

БАКУ /Trend/ - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о перспективах сотрудничества между Россией и АСЕАН в области продовольственной и энергетической безопасности, передает Trend.

По его словам, расширение и укрепление многопланового сотрудничества являются общими приоритетами России и АСЕАН. Он также отметил, что в настоящее время активно развиваются контакты между внешнеполитическими ведомствами и национальными советами безопасности.

Открывая встречу Россия-АСЕАН, Лавров отметил, что на повестке дня находятся новые инициативы в области цифровизации экономики и развития умных городов. Он также подчеркнул, что хорошие перспективы сотрудничества лежат в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, а также в сфере образования.