В России увеличился спрос на специалистов нефтегазовой отрасли

БАКУ /Trend/ - Спрос на специалистов нефтегазовой отрасли за первые восемь месяцев 2023 года увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передает Trend.

Большая часть вакансий от нефтегазовых компаний была открыта в Москве - 9%, Санкт-Петербурге - 6%, Уфе - 4%, Тюмени, а также в Иркутске и Красноярске - по 3%.

За январь-август 2023 года компании из отрасли "Нефть и газ" открыли 127,6 тыс. вакансий, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми востребованными специалистами в компаниях нефтегазовой отрасли являются: водители, слесарь и машинист, инженер-конструктор, менеджер по продажам, сварщик, кассир, продавец, электромонтажник, разнорабочий, технолог, инженер ПТО, инженер по охране труда, токарь.