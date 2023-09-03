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В России увеличился спрос на специалистов нефтегазовой отрасли

Россия Материалы 3 сентября 2023 09:37 (UTC +04:00)
В России увеличился спрос на специалистов нефтегазовой отрасли

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Спрос на специалистов нефтегазовой отрасли за первые восемь месяцев 2023 года увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передает Trend.

Большая часть вакансий от нефтегазовых компаний была открыта в Москве - 9%, Санкт-Петербурге - 6%, Уфе - 4%, Тюмени, а также в Иркутске и Красноярске - по 3%.

За январь-август 2023 года компании из отрасли "Нефть и газ" открыли 127,6 тыс. вакансий, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми востребованными специалистами в компаниях нефтегазовой отрасли являются: водители, слесарь и машинист, инженер-конструктор, менеджер по продажам, сварщик, кассир, продавец, электромонтажник, разнорабочий, технолог, инженер ПТО, инженер по охране труда, токарь.

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