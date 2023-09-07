Умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов

БАКУ/Trend/ - Умер легендарный журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов, об этом сообщили его близкие.

Мамедов 15 августа отметил свой 100-летний юбилей. Накануне этого события он был представлен к Ордену Александра Невского.

Коллеги отзывались о нем, как о талантливом руководителе, называли его патриархом советской и российской журналистики, князем Гостелерадио СССР.

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова делилась своими впечатлениями о первой встрече с Мамедовым, отметив, что он сочетал в себе деловой подход даже к мелочам рабочего процесса и умение оценить рациональное предложение. Она призналась, что Мамедов представлялся ей князем — «высокий, серый костюм, прямая спина, ни на кого не глядит, князь».

Политический обозреватель Гостелерадио Александр Тихомиров вспоминал, как приносил свои материалы к передачам и показывал их Энверу Назимовичу. По его словам, Мамедов при нем материалы «не смотрел практически, а говорил по телефону все время, какие-то реплики бросал», ему это было обидно.

«Потом выяснялось, что он абсолютно все смотрит, очень точно давал замечания, где какие неточности или двусмысленности. В этом смысле он был очень талантливый, эрудированный человек», — подчеркивал Тихомиров.

Энвер Назимович Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку. Он участвовал в Великой Отечественной войне, но его демобилизовали в 1942 году из-за ранения. Мамедов работал в Народном комиссариате иностранных дел СССР, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИДе проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж).

В 1956—1959 годах — советник-посланник советского посольства в Вашингтоне, главный редактор журнала «СССР». В период с 1959—1960 — главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, с 1961-го занял пост первого зампреда АПН. С 1962-го до 1985 года — первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию. В 1986—1992 годах был политобозревателем АПН, также на протяжении длительного времени работал советником главного редактора РАМИ «РИА Новости».

Награжден семью орденами и десятью медалями, владел английским, немецким, итальянским и французским языками.