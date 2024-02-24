Тело Алексея Навального передано матери

БАКУ /Trend/ - Тело оппозиционера Алексея Навального, умершего в колонии ИК-3 «Полярный волк» 16 февраля, передано его матери в Салехарде.

Как передает Trend, об этом сообщила команда политика.

О месте захоронения политика не сообщается.

22 февраля Людмила Навальная сообщила, что накануне была в морге Салехарда и подписала медицинское свидетельство о смерти сына. В документе говорилось, что смерть политика наступила по естественным причинам.

Как сообщало управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, во время прогулки 16 февраля Алексей Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшим сотрудникам скорой помощи не удалось спасти ему жизнь.