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Владелец "Крокус Сити Холл" о вчерашнем теракте в концертном зале (ВИДЕО)

Россия Материалы 23 марта 2024 23:39 (UTC +04:00)
Владелец "Крокус Сити Холл" о вчерашнем теракте в концертном зале (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Владелец "Крокус Сити Холл" Араз Агаларов прокомментировал вчерашний теракте в концертном зале, передает Trend со ссылкой на РБК.

"Страшнейшая трагедия. С точки человеческих ценностей необъяснимо", - сказал Араз Агаларов.

Он отметил, что террористы ворвались в зал через окно соседнего выставочного центра с автоматами наперевес и начались стрелять по всему, что видели.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

СК РФ сообщает, что число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 133.

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