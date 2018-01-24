Эрдоган и Трамп обсудят ситуацию в Сирии

24 января 2018 04:43 (UTC+04:00)

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в среду проведут телефонный разговор, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Париже, сообщают турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, с инициативой проведения беседы выступила американская сторона.

"Господин Трамп хочет поговорить с президентов Турции. Точное время разговора уже обговорено", - пояснил глава дипломатии.

Глава МИД Турции отметил также, что на встрече с Рексом Тиллерсоном обсуждалась тема Сирии. Чавушоглу вновь довел до сведения американской стороны обеспокоенность Анкары по вопросу поставок оружия террористам PYD/PKK-YPG в Сирию.

"Я напомнил Тиллерсону и о серьезной обеспокоенности Турции в связи с планами создания армии террористов в Сирии. Госсекретарь в ответ сказал, что Вашингтон не поддерживает идею создания для YPG какого либо образования, в том числе политического. В среду президенты обсудят эту тему", - отметил Чавушоглу.

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