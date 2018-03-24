Эрдоган: Турция готова к проведению новых антитеррористических операций в Сирии

Турция готова к проведению новых военных операций против террористических группировок в приграничных районах Сирии. Об этом заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают турецкие СМИ.

"Недопустимы призывы к ограничению антитеррористических операций сирийскими районами, которые расположены в Сирии к западу от реки Евфрат. Для Турции не имеет значения, где орудуют террористы, мы готовы сделать все для их уничтожения", - отметил он.

Эрдоган также отметил, что население различных сирийских городов, в том числе Манбиджа, Телль-Абъяда и Рас-эль-Айна, выступает за приход Турции.

"Никто не в праве заявлять, что Турция захватывает Сирию", - подчеркнул президент.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной с ССА военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб

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