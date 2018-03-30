Турция планирует провести военные операции в других районах Сирии – Эрдоган

30 марта 2018 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция планирует провести военные операции в других районах Сирии в рамках борьбы с террористическими организациями, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, в настоящее время также продолжается антитеррористическая операция «Оливковая ветвь» в районе Манбидж в Сирии.

«США обещали Турции, что террористы PYD и YPG покинут Манбидж, но Вашингтоне не сдержал своего слова», - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что Турция настроена решительно в борьбе с террористами PYD ,YPG и РПК.

«Турция, также готова к проведению военной операции в Иракском районе Синджар, ВС Турции в любой момент могут войти в этот город», - сказал Эрдоган.

ВС Турции и Свободная сирийская армия (ССА) 18 марта освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступил к совместной с ССА военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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