Президент Турции о числе уничтоженных на севере Ирака террористов

10 апреля 2018 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках операции ВС Турции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака уничтожены 347 членов РПК, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Турция будет продолжать военные операции на севере Ирака до уничтожения последнего террориста.

Отметим, что 7 апреля ВВС Турции возобновили операции против боевиков РПК на севере Ирака.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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