ВС Турции меняют униформу

24 апреля 2018 11:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вооруженные Силы Турции меняют униформу, пишут во вторник турецкие СМИ, со ссылкой на военные источники. Сообщается, что новая военная униформа разработана по стандартам НАТО и ее отличие связано с малозаметностью для обнаружения со спутников.

Также сообщается, что новая униформа была протестирована во время военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Согласно данным СМИ, спецназ Турции также перейдет на новую униформу.

Новая военная униформа для ВС Турции разрабатывалась в течение трех лет. Ожидается, что до конца июля текущего года ВС Турции полностью перейдут на новую военную форму.

Отметим, что ВС Турции считаются вторыми по силе в блоке НАТО, после сухопутных войск США. Численность личного состава Вооружённых сил Турции, не считая резервистов, составляет 410,5 тысяч человек.
Ранее Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли сообщил, что в 2018 году ряды ВС Турции пополнятся 3761 офицерами и 5992 военнослужащими младшего командного состава.

В частности, ряды Сухопутных войск планируется пополнить 2427 офицерами и 2657 военнослужащими младшего командного состава, ВМС - 693 офицерами и 836 военнослужащими младшего командного состава, ВВС - 341 офицерами и 1899 военнослужащими младшего командного состава. Спецназ МВД Турции планируется пополнить 300 офицерами и 600 военнослужащими младшего командного состава.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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