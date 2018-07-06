Воздушный шар с туристами в Турции совершил аварийную посадку

6 июля 2018 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Воздушный шар с туристами в Турции совершил аварийную посадку в районе Памуккале в провинции Денизли, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что причиной аварийной посадки стал сильный ветер, который унес воздухоплавателей в городской центр.

Согласно данным СМИ, в момент аварийной посадки в корзине воздушного шара находилось 11 туристов.

В результате аварийной посадки никто не пострадал.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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