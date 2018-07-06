БАКУ /Trend/ - Воздушный шар с туристами в Турции совершил аварийную посадку в районе Памуккале в провинции Денизли, пишут в пятницу турецкие СМИ.
Сообщается, что причиной аварийной посадки стал сильный ветер, который унес воздухоплавателей в городской центр.
Согласно данным СМИ, в момент аварийной посадки в корзине воздушного шара находилось 11 туристов.
В результате аварийной посадки никто не пострадал.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.