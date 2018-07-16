Эрдоган и Трамп обсудили по телефону Сирию и Россию

16 июля 2018 16:08 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и турецкий президент Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Россию и ситуацию в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Как сообщается, лидеры двух стран подчеркнули важность осуществления совместного плана Анкары и Вашингтона по стабилизации в сирийском Манбидже для решения кризиса в Сирии. Кроме того, главы государств подтвердили решимость укреплять двусторонние отношения стран.

Ранее Анкара и Вашингтон одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден от ИГ в июне 2016 года. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня.

При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Мабидже нарушением резолюций ООН.

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