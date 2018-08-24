Москва и Анкара договорились создать механизм по облегчению визового режима

Россия и Турция договорились о создании механизма по облегчению визового режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу , сообщает в пятницу РИА Новости.

"Со своей стороны мы подтвердили готовность России к переговорам об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий турецких граждан и будем заниматься этим в самое ближайшее время. Договорились сформировать механизм для консультаций по выработке договоренностей на эту тему", — сказал он.

Россия ввела визовый режим для граждан Турции на фоне охлаждения отношений двух стран в ноябре 2015 года после того, как ВВС Турции сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

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