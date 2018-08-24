Москва и Анкара договорились создать механизм по облегчению визового режима

24 августа 2018 13:34 (UTC+04:00)

Россия и Турция договорились о создании механизма по облегчению визового режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу , сообщает в пятницу РИА Новости.

"Со своей стороны мы подтвердили готовность России к переговорам об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий турецких граждан и будем заниматься этим в самое ближайшее время. Договорились сформировать механизм для консультаций по выработке договоренностей на эту тему", — сказал он.

Россия ввела визовый режим для граждан Турции на фоне охлаждения отношений двух стран в ноябре 2015 года после того, как ВВС Турции сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Свыше 70 тысяч граждан Ирака получили вид на жительство в Турции
Турция 12:08
Путин назначил Михаила Бабича новым послом в Беларуси
Россия 11:43
В ЕАЭС будут снижены таможенные пошлины на ввозимые автомобили
Бизнес 09:33
Алишер Усманов может выделить узбекскому «Пахтакору» $100 млн
Бизнес 09:17
Лавров и Чавушоглу обсудят в Москве Идлиб и сирийских беженцев
Турция 05:21
Неизвестный напал на полицейского недалеко от здания МИД в Москве
Россия 23 августа 22:26
Лента новостей
В Пекине прокомментировали заявления США о плохом состоянии экономики Китая
Китай 13:40
В Азербайджане началась регистрация на вакантные места в вузах
Общество 13:29
Азербайджанский фильм назван лучшим в Индии
Культура 13:19
В Японии не менее 13 человек пострадали из-за тайфуна "Симарон"
Другие страны 13:17
Узбекистан и Беларусь запустят завод по производству стройтехники во время визита Лукашенко
Бизнес 13:04
В Азербайджане завершается регистрация поступивших в ссузы
Азербайджан 12:59
Еще одна АЗС SOCAR приступила к розничной продаже CNG (ФОТО)
Энергетика 12:58
Визит Ангелы Меркель в Азербайджан даст большой импульс развитию связей между двумя странами - депутат
Политика 12:43
Главы Таджикистана и Туркменистана констатировали наличие широких перспектив для сотрудничества
Туркменистан 12:40