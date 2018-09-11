Турция продолжает стягивать военную технику на границу с Сирией – СМИ

11 сентября 2018 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция продолжает стягивать военную технику на границу с Сирией в провинции Хатай, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что на границу с Сирией были переброшены танки и бронетранспортёры.

Отметим, что начиная с 4 сентября Турция начала стягивать военную технику на границу с Сирией в провинции Хатай, которая граничит с сирийским Идлибом.

Сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция выступает за политическое решение сирийского конфликта и, в частности, кризиса в сирийском Идлибе.

Глава МИД отметил, что для разрешения кризиса в Идлибе в настоящее время Турция работает совместно с Россией и Ираном.

«Бомбардировка Идлиба, которая может привести к гуманитарному кризису, неприемлема», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что 7 сентября президенты Турции, Ирана и России провели трёхстороннюю встречу, в ходе которой обсуждалась ситуация в сирийском Идлибе.

Идлиб является одной из зон деэскалации в контексте астанинского формата. В этом городе находится порядка трех миллионов гражданских лиц.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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