Эрдоган намерен обсудить с Путиным Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить в понедельник, 17 сентября, развитие событий в Сирии с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Пакистане.

"Мы хотим добиться урегулирования сирийского кризиса политическим путем. Президент Эрдоган обсудит ситуацию в Сирии с президентом Путиным в понедельник", - приводит слова Чавушоглу телеканал NTV, передает ТАСС.

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