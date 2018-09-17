Эрдоган передал полномочия вице-президенту

17 сентября 2018 10:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал свои полномочия вице-президенту Фуату Октаю. Об этом говорится в сообщении турецкой газеты «Resmi Gazete», опубликованном в понедельник.

В сообщении отмечается, что Эрдоган передал президентские полномочия в связи с поездкой в Россию, в рамках которой запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что ранее сообщалось, что президенты Турции и России обсудят в Сочи кризис в сирийском Идлибе.
Отметим, что 7 сентября президенты Турции, Ирана и России провели трёхстороннюю встречу, в ходе которой обсуждалась ситуация в сирийском городе Идлиб.

Идлиб является одной из зон деэскалации в контексте астанинского формата. Сегодня в этом городе проживает порядка трех миллионов гражданских лиц.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Турции: Минская группа ОБСЕ должна сосредоточиться на решении нагорно-карабахского конфликта
Турция 09:55
Эрдоган назвал причину присутствия ВС Турции на территории Сирии
Турция 09:51
Владимир Путин обсудил ситуацию в Идлибе с членами Совбеза
Россия 14 сентября 15:25
Россия - одно из основных направлений для поиска работы гражданами Турции
Бизнес 14 сентября 14:14
Эрдоган призвал народ Турции доверять национальной валюте
Бизнес 14 сентября 13:37
Турция и Казахстан намерены укреплять отношения во всех сферах - Эрдоган
Турция 13 сентября 17:06
Лента новостей
Делегация ИБР и арабских фондов посещает Узбекистан
Бизнес 11:07
Полиэтиленовый завод SOCAR Polymer практически завершен
Энергетика 10:59
Каспийскую флотилию подняли по учебной тревоге для проверки боеготовности
Россия 10:54
Религиозные деятели Азербайджана направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 10:44
В Кыргызстане откроется завод по производству радиаторов
Кыргызстан 10:42
В Афганистане 15 полицейских погибли из-за нападений талибов
Другие страны 10:37
В Армении прогремел взрыв
Армения 10:32
Граждане Узбекистана смогут стать совладельцами национальных предприятий
Бизнес 10:12
Туркменистан обсуждает с Таиландом совместные проекты
Бизнес 10:01