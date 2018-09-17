Эрдоган передал полномочия вице-президенту

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал свои полномочия вице-президенту Фуату Октаю. Об этом говорится в сообщении турецкой газеты «Resmi Gazete», опубликованном в понедельник.

В сообщении отмечается, что Эрдоган передал президентские полномочия в связи с поездкой в Россию, в рамках которой запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что ранее сообщалось, что президенты Турции и России обсудят в Сочи кризис в сирийском Идлибе.

Отметим, что 7 сентября президенты Турции, Ирана и России провели трёхстороннюю встречу, в ходе которой обсуждалась ситуация в сирийском городе Идлиб.

Идлиб является одной из зон деэскалации в контексте астанинского формата. Сегодня в этом городе проживает порядка трех миллионов гражданских лиц.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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