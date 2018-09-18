ДТП в Турции: свыше 20 раненных

БАКУ /Trend/ - В Турецкой провинции Афьон-Карахисар перевернулся пассажирский автобус, в результате чего по предварительным данным погибли семь и получили ранения 28 человек. Об этом во вторник пишут турецкие СМИ.

Сообщается, что причиной ДТП стала потеря управления транспортным средством.

Все пострадавшие являются гражданами Турции.

По данным СМИ состояние раненых оценивается как нормально.

О других деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.