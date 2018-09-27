В Стамбуле третий день подряд отменяются морские рейсы

27 сентября 2018 09:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Из-за сильного ветра в акватории Стамбула третий день подряд отменяются морские рейсы, сообщает в четверг Организация по управлению морским транспортом Турции.

В связи с этим в усиленном режиме функционирует тоннель "Мармарай".

Согласно прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия в данном районе будут наблюдаться на протяжении всего дня.

Отметим, что морские рейсы в Турции отменялись также в июне текущего года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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