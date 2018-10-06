БАКУ /Trend/ - Президент Турции призвал отказаться от консалтинговых услуг компании McKinsey, пишут в субботу турецкие СМИ.

Как пишут СМИ, Эрдоган отметил, что ни одно министерство не будет пользоваться услугами компании McKinsey.

Как сообщалось ранее, министр казначейства и финансов Берат Албайрак в сентябре во время визита в США сказал о намерении Турции воспользоваться услугами компании McKinsey, что вызвало сильное недовольство в определенных политических кругах.

Отметим, что международная консалтинговая компания McKinsey специализируется на решении задач, связанных со стратегическим управлением. McKinsey в качестве консультанта сотрудничает с крупнейшими мировыми компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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