БАКУ /Trend/ - Президент Турции призвал отказаться от консалтинговых услуг компании McKinsey, пишут в субботу турецкие СМИ.
Как пишут СМИ, Эрдоган отметил, что ни одно министерство не будет пользоваться услугами компании McKinsey.
Как сообщалось ранее, министр казначейства и финансов Берат Албайрак в сентябре во время визита в США сказал о намерении Турции воспользоваться услугами компании McKinsey, что вызвало сильное недовольство в определенных политических кругах.
Отметим, что международная консалтинговая компания McKinsey специализируется на решении задач, связанных со стратегическим управлением. McKinsey в качестве консультанта сотрудничает с крупнейшими мировыми компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @rhafizoglu
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