МВД Турции закупает топливо

18 октября 2018 15:22 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Турецкая госкорпорация по распределению электроэнергии закупает генераторы
Турция 16 октября 15:23
Госорган Турции арендует транспортные средства
Турция 18 сентября 09:13
В Турции объявлен повторный тендер на оказание транспортных услуг в третьем аэропорту Стамбула
Бизнес 17 сентября 12:53
Госорган Турции привлекает иностранных страховщиков
Тендеры 4 сентября 20:35
BOTAŞ объявила тендер
Тендеры 3 сентября 14:06
BOTAŞ привлечет иностранных подрядчиков
Тендеры 31 августа 11:40
Лента новостей
Единственная азербайджанка – космический пилот NASA: эксклюзивное интервью из США (ВИДЕО, ФОТО)
Интервью 15:42
Освобождены от должности завотделами Кабмина Азербайджана
Общество 15:42
Росэкспоцентр открывает представительство в Ташкенте
Бизнес 15:34
Депутаты парламента Азербайджана направили протест Госдуме России
Политика 15:33
Из-за проседания дороги на центральной улице Баку пострадало несколько деревьев
Общество 15:26
Возрос объём перевалки грузов из порта Актау в направлении Азербайджана – министерство (Эксклюзив)
Бизнес 15:06
Израильский писатель Амос Оз стал лауреатом премии "Ясная Поляна"
Израиль 14:59
Азербайджанская продукция будет демонстрироваться в Париже
Бизнес 14:55
В Сирии прошла конференция онкологов
Арабские страны 14:55