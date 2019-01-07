В Турции произошёл пожар: есть жертвы

7 января 2019 08:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции, городе Чорум произошел пожар, в результате которого погиб ребенок 3,5 лет, сообщают турецкие СМИ.

Как передаёт Trend есть три жертвы, пострадавшие от пожара. Согласно сообщению, пожар возник из-за неисправности отопительного устройства. К месту пожара были вызваны пожарные и жандармерия, а также служба медпомощи.

Пострадавшие размещены в больницах.

Началось расследование причины пожара.

(Автор: Турал Туран)

Твиттер: @TURALTTTURAN

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