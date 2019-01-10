В Турции в связи с непогодой по-прежнему отменены морские рейсы

10 января 2019 09:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи со снегопадом, который продолжается уже четвертый день, в Стамбуле по-прежнему отменены морские рейсы.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.

В сообщении отмечается, что морские рейсы также отменены в провинции Бурса.

Напомним, что в ряде провинций Турции толщина снежного покрова превышает полтора метра.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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