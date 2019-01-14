В Турции прогремел мощный взрыв

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Сакарья в районе Арифийе прогремел взрыв рядом с одним из газопроводов, пишет Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что взрыв произошел в горной части населенного пункта, в результате взрыва никто не пострадал. Согласно данным СМИ после взрыва возник пожар и в настоящее время ведутся работы по его локализации. О причине взрыва и о других деталях происшествия не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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