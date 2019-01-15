Заявление президента США сильно огорчило Турцию – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Последнее заявление президента США Дональда Трампа сильно огорчило Турцию, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, накануне он провел телефонный разговор с президентом Трампом, в ходе которого был обсужден ряд вопросов, в том числе создание зоны безопасности на севере Сирии, которую Анкара намерена создать сама.

Он также отметил, что Турция полна решимости в борьбе с терроризмом на севере Сирии.

Турция является надежной страной для беженцев, сказал Эрдоган.

«Среди сирийских беженцев, которые прибыли в Турцию, свыше 300 тысяч этнических курдов, и это явный показатель того, что Анкара не враждует с этническими курдами», - сказал президент страны.



Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп сделал следующее заявление: "Начинаем давно назревший вывод [войск] из Сирии и в то же время наносим сильные удары по тому, что осталось от "Исламского государства" (ИГ) с разных точек. Нападем снова с имеющихся рядом баз, если оно [ИГ] преобразуется. Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам".

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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